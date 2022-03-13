С 14 по 18 марта торги на Мосбирже проводиться не будут
Центробанк России принял решение не возобновлять торги с 14 по 18 марта в секции фондового рынка Мосбиржи, сообщают «Известия» со ссылкой на регулятор.
Исключение — режим «Выкуп: адресные заявки» с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ».
Как отмечает ЦБ РФ, торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка пройдут в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки».
Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что руководство Центробанка находится в состоянии аффекта из-за введения санкций против России, но в стране необходимо открывать торги, иначе российская экономика пройдет точку невозврата.
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