Трое организаторов финансовой пирамиды Finiko объявлены в розыск

МВД объявило в розыск троих организаторов финансовой пирамиды Finiko, обвиняемых в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД России.

Создатель финансовой пирамиды Finiko задержан в Казани

От имени компании Finiko с 2018 года фигуранты осуществляли деятельность по привлечению финансов граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты.

Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась. При этом организация была зарегистрирована за пределами России.

От пострадавших вкладчиков поступило около 650 заявлений. Один из организаторов криминальной схемы был задержан несколько дней назад и заключен под стражу.

На финансовую пирамиду Finiko обращали внимание не только блогеры и специалисты, но и прокуратура и Центральный банк, заявил эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков», кандидат юридических наук Михаил Алексеев в пресс-центре НСН.

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ФОТО: flickr/Dan Moyle
ТЕГИ:МВД РФМошенники
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