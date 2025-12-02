Audi зарегистрировала товарный знак в России

Немецкая компания Audi (входит в концерн Volkswagen, ушедший из России) зарегистрировала одноименный товарный знак в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Заявку на регистрацию бренда подали в Роспатент из Германии 18 июля текущего года. Товарный знак регистрируют по 14 пунктам международной классификации товаров и услуг. В них входят в том числе товарные средства, печатная продукция, страховые операции.

Товарный знак будет действовать в России до 18 июля 2035 года.

В 2022-м российское подразделение Volkswagen остановило производство на своих предприятиях в РФ. Позднее автопроизводитель продал бизнес в России за 125 млн евро, пишет 360.ru.

