Audi зарегистрировала товарный знак в России
Немецкая компания Audi (входит в концерн Volkswagen, ушедший из России) зарегистрировала одноименный товарный знак в РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Заявку на регистрацию бренда подали в Роспатент из Германии 18 июля текущего года. Товарный знак регистрируют по 14 пунктам международной классификации товаров и услуг. В них входят в том числе товарные средства, печатная продукция, страховые операции.
Товарный знак будет действовать в России до 18 июля 2035 года.
В 2022-м российское подразделение Volkswagen остановило производство на своих предприятиях в РФ. Позднее автопроизводитель продал бизнес в России за 125 млн евро, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У берегов Турции атаковали шедший из России танкер Midvolga 2
- Хинштейн: Силы КНДР разминируют курское приграничье
- В России предложили направлять часть утильсбора на льготные автокредиты
- Audi зарегистрировала товарный знак в России
- Баста стал самым популярным артистом в России за последние десять лет
- Билетов нет: Режиссер Чусова рассказала об эффекте мюзикла Жукова
- У северных Курил произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6
- МВД пресекло хищение мошенниками более 222 млн рублей в ноябре
- Лещенко получил платиновый диск за рекорд прослушиваний песни «День Победы»
- Готовимся к зиме: Путин оценил ситуацию на фронте перед встречей с Уиткоффом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru