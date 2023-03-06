Total передала завод смазочных материалов в Калужской области российскому менеджменту

Новый собственник предприятия в Ворсино был зарегистрирован 2 марта, компания переименована в ООО «Топ Лубрикантс», заявил коммерческий и маркетинговый директор нового владельца Егор Попов.

По его словам, теперь масла будут выпускаться под брендом Lemarc, возобновить производство планируется уже в марте.

«Мы размораживаем производство... С 15 марта завод выйдет на нормальный режим работы», - указал Попов.

Ранее руководство нидерландской пивоваренной компании Heineken заявило, что прилагает все усилия, чтобы передать свой бизнес в России подходящему покупателю, сообщает НСН.