Total передала завод смазочных материалов в Калужской области российскому менеджменту
Французская компания TotalEnergies передала расположенный в Калужской области завод по производству смазочных материалов российскому менеджменту, сообщает ТАСС.
Новый собственник предприятия в Ворсино был зарегистрирован 2 марта, компания переименована в ООО «Топ Лубрикантс», заявил коммерческий и маркетинговый директор нового владельца Егор Попов.
По его словам, теперь масла будут выпускаться под брендом Lemarc, возобновить производство планируется уже в марте.
«Мы размораживаем производство... С 15 марта завод выйдет на нормальный режим работы», - указал Попов.
Ранее руководство нидерландской пивоваренной компании Heineken заявило, что прилагает все усилия, чтобы передать свой бизнес в России подходящему покупателю, сообщает НСН.
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