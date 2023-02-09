СМИ: Uniqlo готовится к полному уходу с российского рынка
Японский производитель одежды Uniqlo решил не возобновлять операции на российском рынке. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Отмечается, что представители Uniqlo расторгли договоры аренды в ряде крупных торговых центров, но для окончательного закрытия бизнеса в стране компании может понадобиться несколько месяцев. Так, освободившиеся площади должны занять другие представители масс-маркет сегмента или универмаги.
Ранее, в январе, «Известия» со ссылкой на одного из брокеров торговой недвижимости сообщали, что бренд одежды Uniqlo до 1 февраля освободит часть своих площадок в российских торговых центрах, в стране может остаться работать до пяти магазинов, передает НСН.
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