СМИ: Uniqlo готовится к полному уходу с российского рынка

Японский производитель одежды Uniqlo решил не возобновлять операции на российском рынке. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Сеть Uniqlo опровергла слухи о скором открытии магазинов в России

Отмечается, что представители Uniqlo расторгли договоры аренды в ряде крупных торговых центров, но для окончательного закрытия бизнеса в стране компании может понадобиться несколько месяцев. Так, освободившиеся площади должны занять другие представители масс-маркет сегмента или универмаги.

Ранее, в январе, «Известия» со ссылкой на одного из брокеров торговой недвижимости сообщали, что бренд одежды Uniqlo до 1 февраля освободит часть своих площадок в российских торговых центрах, в стране может остаться работать до пяти магазинов, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияОдежда
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