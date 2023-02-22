Heineken продает бизнес в России

Нидерландская пивоваренная компания Heineken покинет в этом году российский рынок, несмотря на существенные убытки. Об этом говориться в заявлении её руководства, сообщает агентство «Прайм».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы передать свой бизнес подходящему покупателю в очень сложных обстоятельствах», - подчеркнули в Heineken.

Heineken прекратит поставки пива в Россию

Как отмечается, компания намерена списать стоимость бизнеса в России в размере € 300 млн.

В главном офисе уточнили, что менеджмент российского представительства делает сейчас все возможное, чтобы не допустить национализации заводов компании и завершить сделку по продаже в первой половине 2023 года.

Ранее, как сообщала НСН, Heineken приостанавливает продажу пива в России.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
ТЕГИ:ПродажаРоссияНидерландыкомпанияПиво
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры