Heineken продает бизнес в России
Нидерландская пивоваренная компания Heineken покинет в этом году российский рынок, несмотря на существенные убытки. Об этом говориться в заявлении её руководства, сообщает агентство «Прайм».
«Мы прилагаем все усилия, чтобы передать свой бизнес подходящему покупателю в очень сложных обстоятельствах», - подчеркнули в Heineken.
Как отмечается, компания намерена списать стоимость бизнеса в России в размере € 300 млн.
В главном офисе уточнили, что менеджмент российского представительства делает сейчас все возможное, чтобы не допустить национализации заводов компании и завершить сделку по продаже в первой половине 2023 года.
Ранее, как сообщала НСН, Heineken приостанавливает продажу пива в России.
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