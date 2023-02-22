Heineken продает бизнес в России

Нидерландская пивоваренная компания Heineken покинет в этом году российский рынок, несмотря на существенные убытки. Об этом говориться в заявлении её руководства, сообщает агентство «Прайм».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы передать свой бизнес подходящему покупателю в очень сложных обстоятельствах», - подчеркнули в Heineken.