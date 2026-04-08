«Магия бренда»: Почему торговые центры выгоняют неформатных арендаторов
Многие предприниматели не обладают пониманием работы современного ретейла, заявил НСН Денис Цыганенко.
В современных ТЦ маркетинг и магия бренда являются важнейшим условием для продления аренды для бизнеса, рассказал генеральный директор ТРЦ «Город Лефортово» Денис Цыганенко в беседе с представителем НСН.
В ходе московского события «Презентация нового крупного игрока на рынке light industrial и анонс четырех московских площадок девелопера DG (ДиДжи)» 08 апреля 2026 года представитель НСН взял интервью у Цыганенко. Денис объяснил, какие перемены ожидают торговые центры в России.
«Современный торговый центр — это определенный вид бизнеса: все должны понимать, многие мечты о том, что “вот я сейчас проснулся, мне в голову пришла идея — открыть какую-то точку питания, и я завтра пойду и подпишу контракт, и все будет хорошо”, не исполнятся. Существует такое понятие как магия бренда, то есть маркетинг. Мы знаем успешных арендаторов, которые активно занимаются продвижением. А неформатные арендаторы — это индивидуальные предприниматели, которые не следуют стандартам ретейлера, не имеют знаний об оформлении витрин, продаж и организации товарного наполнения. Мы все это отслеживаем. Потому что шопинг — это развлечение, а купить можно и онлайн», — отметил он.
Цыганенко добавил, что торговые центры не выгоняют предпринимателей, если могут помочь им раскрутиться.
«Мы проводим встречи с арендаторами, которые могут не справляться. Для нас любая концепция — это как банк. Мы можем поговорить, что-то подсказать, предоставить инструменты помощи и в рекламе, и в маркетинге. Эти вещи предоставляются бесплатно, чтобы кого-нибудь раскрутить. Если мы видим уникальность для торгового центра, составляющую, которую бизнес заполняет и которой у нас нет, то мы хотим его сохранить», — указал он.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров объяснил НСН, какие перемены ждут российские ТЦ.
Горячие новости
- Доходы России от экспорта нефти превысили $2 миллиарда в неделю
- Иран назвал условие прекращения конфликта на Ближнем Востоке
- С миру по ягодке: В России объяснили накрутку цен на голубику
- Экс-директор Пушкинского музея назвала зумеров «невоспитанными дебилами»
- Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области
- Певец Александр Серов пропустил день рождения дочери
- На вес золота: Прокатчики начали охоту за «средними» по сборам фильмами
- Почему рынок онлайн-продажи музыкальных инструментов не вымрет
- В Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за инфекции закрыли 47 частных детсадов
- «Магия бренда»: Почему торговые центры выгоняют неформатных арендаторов