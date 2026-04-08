«Магия бренда»: Почему торговые центры выгоняют неформатных арендаторов

Многие предприниматели не обладают пониманием работы современного ретейла, заявил НСН Денис Цыганенко.

В современных ТЦ маркетинг и магия бренда являются важнейшим условием для продления аренды для бизнеса, рассказал генеральный директор ТРЦ «Город Лефортово» Денис Цыганенко в беседе с представителем НСН.

В ходе московского события «Презентация нового крупного игрока на рынке light industrial и анонс четырех московских площадок девелопера DG (ДиДжи)» 08 апреля 2026 года представитель НСН взял интервью у Цыганенко. Денис объяснил, какие перемены ожидают торговые центры в России.

Многие торговые центры в России нуждаются в реконструкции
«Современный торговый центр — это определенный вид бизнеса: все должны понимать, многие мечты о том, что “вот я сейчас проснулся, мне в голову пришла идея — открыть какую-то точку питания, и я завтра пойду и подпишу контракт, и все будет хорошо”, не исполнятся. Существует такое понятие как магия бренда, то есть маркетинг. Мы знаем успешных арендаторов, которые активно занимаются продвижением. А неформатные арендаторы — это индивидуальные предприниматели, которые не следуют стандартам ретейлера, не имеют знаний об оформлении витрин, продаж и организации товарного наполнения. Мы все это отслеживаем. Потому что шопинг — это развлечение, а купить можно и онлайн», — отметил он.

Цыганенко добавил, что торговые центры не выгоняют предпринимателей, если могут помочь им раскрутиться.

«Мы проводим встречи с арендаторами, которые могут не справляться. Для нас любая концепция — это как банк. Мы можем поговорить, что-то подсказать, предоставить инструменты помощи и в рекламе, и в маркетинге. Эти вещи предоставляются бесплатно, чтобы кого-нибудь раскрутить. Если мы видим уникальность для торгового центра, составляющую, которую бизнес заполняет и которой у нас нет, то мы хотим его сохранить», — указал он.

ФОТО: РИА Новости / Юрий Стрелец
