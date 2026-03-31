Многие торговые центры в России нуждаются в реконструкции
Многим ТЦ в России уже больше 10-15 лет, они нуждаются в обновлении и реконструкции, однако на это пока нет средств, сказал в пресс-центре НСН Павел Люлин.
Торговые центры с 2019 года не досчитались каждого пятого посетителя, сейчас динамика продолжает быть отрицательной, что настораживает, сказал в пресс-центре НСН вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
«Торговые центры испытывают давление в том числе и по посещаемости. Даже не буду сравнивать с благословенными годами до коронавируса. По сути, мы не досчитались с тех лет каждого пятого посетителя. Динамика по посетителям есть с небольшим снижением. Неделя перед праздничным 8 марта показала -6% по посетителям, люди не дошли до ТЦ за подарками. Отрицательная динамика настораживает», — отметил Люлин.
По его словам, многие ТЦ нуждаются в обновлении и реконструкции, однако на это пока нет средств.
«Многие торговые центры подустарели. Большая часть фонда требует обновления, ведь её возраст превышает 10-15 лет. Чтобы обновляться, нужны деньги, но они пока дорогие. Коллеги из банковской сферы ожидают, что к концу года ключевая ставка снизится. Мы тоже на это надеемся. Это подтолкнет волну обновлений. Практика показывает, что новые ТЦ более успешны, у них больше арендаторов и посетителей. Она выгодно отличаются», — сказал собеседник НСН.
За два месяца в Москве закрылись 125 кафе и ресторанов — среди них сетевые заведения («Ростикс», «Шоколадница», «Якитория»), бары (в т. ч. Dead Poets в Петербурге и «Дорогая, я перезвоню» в Москве) и даже рестораны премиум‑класса Аркадия Новикова.
Эксперты связывают спад с высокой арендой, дефицитом кадров и растущим спросом на готовую еду в магазинах. Пока ситуацию не считают критической, но в течение года проблемы могут усугубиться.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что на общепит сегодня давит доставка готовых блюд, которой отдают предпочтение офисные работники, ранее ходившие на бизнес-ланчи.
