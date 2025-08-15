Вучич обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде
Президент Сербии Александр Вучич обвинил участников акции протеста в Нови-Саде в попытке сжечь находившихся в офисе Сербской прогрессивной партии людей. Об этом политик заявил телеканалу Informer TV.
В ночь на 14 августа в ряде городов Сербии произошли нападения на офисы правящей СПП, а также Социалистической партии. По данным МВД, наиболее серьезные инциденты зафиксировали на акции протеста в Нови-Саде, помещения СПП были разгромлены, пишет Ura.ru. В массовых беспорядках на митингах по всей Сербии пострадали 42 полицейских.
Как отметил Вучич, протестующие хотели «сжечь людей заживо».
«Вы можете себе представить, что они тогда сделали бы с людьми, которые находились внутри. Было бы 300 сгоревших заживо человек! Теперь всем совершенно ясно, с кем мы имеем дело», - указал глава государства.
По словам президента, демонстранты никогда не хотели мира, речь шла лишь о насилии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей
- Вучич обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде
- В Белгороде двое мужчин получили ранения при ударе дрона ВСУ
- В Госдуме предложили запретить работать курьерами имеющим судимость
- Megadeth анонсировала последний альбом и прощальное турне
- Санкции, мир и «Боинги»: РФ и США на Аляске обсудят Украину
- СМИ: На Аляске разместили истребители F-35
- Из Таиланда депортируют россиянина, снимавшего бои в Камбодже
- Над Россией сбили 53 украинских беспилотника
- Экс-депутат Госдумы от Крыма объявлен в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru