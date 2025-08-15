Вучич обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде

Президент Сербии Александр Вучич обвинил участников акции протеста в Нови-Саде в попытке сжечь находившихся в офисе Сербской прогрессивной партии людей. Об этом политик заявил телеканалу Informer TV.

В ночь на 14 августа в ряде городов Сербии произошли нападения на офисы правящей СПП, а также Социалистической партии. По данным МВД, наиболее серьезные инциденты зафиксировали на акции протеста в Нови-Саде, помещения СПП были разгромлены, пишет Ura.ru. В массовых беспорядках на митингах по всей Сербии пострадали 42 полицейских.

Как отметил Вучич, протестующие хотели «сжечь людей заживо».

«Вы можете себе представить, что они тогда сделали бы с людьми, которые находились внутри. Было бы 300 сгоревших заживо человек! Теперь всем совершенно ясно, с кем мы имеем дело», - указал глава государства.

По словам президента, демонстранты никогда не хотели мира, речь шла лишь о насилии.

