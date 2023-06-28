«Тинькофф банк» запустил Tinkoff Pay для Android
«Тинькофф банк» объявил о запуске сервис мгновенной оплаты Tinkoff Pay для смартфонов на базе операционной системы Android.
В сообщении кредитной организации говорится, что воспользоваться бесконтактной оплатой с помощью сервиса смогут владельцы любых карт «Тинькофф» платежной системы «Мир». Для покупок свыше 1000 рублей потребуется разблокировать смартфон.
«Функция оплаты по Tinkoff Pay будет появляться у пользователей в настройках приложения поэтапно. В течение двух недель она откроется для всех клиентов — пользователей Android», — отметили в банке, добавив, что уже ведётся работа над аналогичным сервисом для владельцев Apple.
Ранее Сбербанк объявил о возобновлении работы сервиса SberPay на Android-смартфонах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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