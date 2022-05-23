Теtra Pak отрицает уход из России
23 мая 202214:32
Теtra Pak в настоящее время продолжает работу на российском рынке, слухи об уходе шведской компании не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее о том, что материнская компания Tetra Pak уходит из России, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, головной офис компании прекратил взаимодействовать с российским АО «Тетра Пак», что может привести к полной остановке производства.
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23 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru