Теtra Pak отрицает уход из России

Теtra Pak в настоящее время продолжает работу на российском рынке, слухи об уходе шведской компании не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Ранее о том, что материнская компания Tetra Pak уходит из России, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, головной офис компании прекратил взаимодействовать с российским АО «Тетра Пак», что может привести к полной остановке производства.


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ФОТО: pixabay.com
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