Производитель упаковки Elopak объявил об уходе из России

Норвежская компания по производству упаковки Elopak намерена воздерживаться от ведения бизнеса в России, сообщает пресс-служба предприятия.

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В сообщении говорится, что руководство компании приняло решение уйти с рынка РФ, российское АО «Элопак» будет передано местному руководству.

«После решения приостановить деятельность в России в марте 2022 года, был проведён тщательный анализ всех возможных вариантов. Было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса местному руководству, продав 100% своих акций», - добавили в Elopak.

Ранее в Минпромторге РФ заявили, что по сравнению с Elopak большую долю отечественного рынка занимает компания Tetra Pak, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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