Производитель упаковки Elopak объявил об уходе из России
Норвежская компания по производству упаковки Elopak намерена воздерживаться от ведения бизнеса в России, сообщает пресс-служба предприятия.
В сообщении говорится, что руководство компании приняло решение уйти с рынка РФ, российское АО «Элопак» будет передано местному руководству.
«После решения приостановить деятельность в России в марте 2022 года, был проведён тщательный анализ всех возможных вариантов. Было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса местному руководству, продав 100% своих акций», - добавили в Elopak.
Ранее в Минпромторге РФ заявили, что по сравнению с Elopak большую долю отечественного рынка занимает компания Tetra Pak, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 457 / сут.
Умерли
382 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 929 / сут.
- Путин назначил Медведева ответственным за празднование 80-летия Сталинградской битвы
- ГАЗ зарегистрировал торговые знаки «Волга 21» и «Чайка»
- Мантуров: Россия откажется от рыночной промышленной политики
- Госдума утвердила кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
- Песков прокомментировал несостоявшуюся отставку Драги
- Путин проведет 15 июля оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
- Семьи Донбасса могут получить по 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе
- Производитель упаковки Elopak объявил об уходе из России
- Медик назвал блюда, от которых нужно отказаться при гастрите
- В ЕС пообещали засудить Венгрию за запрет пропаганды ЛГБТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru