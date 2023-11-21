Forbes: ВТБ возглавил рейтинг самых убыточных предприятий в России

Второй по величине банк в России, ВТБ, понес рекордные убытки в размере 612,6 млрд рублей и занял первое место в рейтинге. Отмечается, что банк пострадал от реализации геополитических рисков сильнее из-за большей уязвимости к рискам санкций. На второй строчке рейтинга расположился Альфа-банк, его убытки составили 117,1 млрд рублей. Руководство банка сообщило, что организация столкнулась с разовыми убытками в первом полугодии прошлого года из-за заморозки части активов в иностранной валюте.

Третье место в рейтинге заняла компания «Газстройпром». Согласно отчетности, убытки холдинга связаны, в частности, с созданием резервов на обесценение финансовых вложений в размере порядка 80 млрд рублей. Кроме того, в список также попали Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), Ozon, «Сеть Связной», «Русский уголь», VK, «Московский метрополитен» и «Почта России».

Ранее директор Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский в беседе с НСН заявил, что компания «Роснано» не сможет погасить убытки. По его словам, государство передаст активы организации банкам и другим корпорациям, передает «Радиоточка НСН».

