Табачная Imperial Brands передаст бизнес российской компании
Табачная компания Imperial Brands планирует передать бизнес в России местному юридическому лицу и уже начала соответствующие переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Imperial Brands.
«Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег», — подчеркнули в компании.
Предприятие продолжит оплату труда более тысячи сотрудников до завершения всех процессов передачи, отмечает RT.
Ранее Imperial Brands, владеющая брендами Davidoff, Richmond и Gitanes, объявила о приостановке деятельности в РФ и на Украине. В компании объяснили это решение невозможностью поддерживать полноценное производство из-за серьезных сбоев в бизнес-процессах.
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