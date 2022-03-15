Табачная Imperial Brands передаст бизнес российской компании

Табачная компания Imperial Brands планирует передать бизнес в России местному юридическому лицу и уже начала соответствующие переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Imperial Brands.

British American Tobacco объявила об уходе из России

«Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег», — подчеркнули в компании.

Предприятие продолжит оплату труда более тысячи сотрудников до завершения всех процессов передачи, отмечает RT.

Ранее Imperial Brands, владеющая брендами Davidoff, Richmond и Gitanes, объявила о приостановке деятельности в РФ и на Украине. В компании объяснили это решение невозможностью поддерживать полноценное производство из-за серьезных сбоев в бизнес-процессах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Россиякомпания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры