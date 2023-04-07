Суд взыскал с осужденного бизнесмена Магомедова более 80 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с бизнесмена Зиявудина Магомедова 80,1 миллиарда рублей и $13,8 миллиона, сообщают СМИ.
Иск подала головная компания группы FESCO - ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). Также претензии были выдвинуты к трем иностранным компаниям.
Суд удовлетворил требование истца в полном объеме.
Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина Магомедова к 19 года колонии строгого режима. Его брат Магомед получил 18-летний срок.
«Русал» подал в Высокий суд Лондона иск против Владимира Потанина и Whiteleave Holdings Limited. В компании утверждают, что из-за неисполнения бизнесменом обязанностей управляющего партнера «Норникель» потерял ряд активов, пишет «Радиоточка НСН».
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