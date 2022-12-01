У осуждённого совладельца «Суммы» Магомедова конфисковали долю в группе Fesco

Также были конфискованы доли в группе «Сумма», совладельцем которой является Магомедов.

Ранее Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии строгого режима по делу об организации преступного сообщества и особо крупных хищениях на 11 млрд рублей и растрате.

Второй фигурант дела, его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».