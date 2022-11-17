Siemens заявила о продаже финансового и лизингового бизнеса в России
Немецкий концерн Siemens продал финансовый и лизинговый бизнес в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года», — говорится в сообщении на сайте концерна.
Четвертый квартал финансового года соответствует третьему кварталу календарного (июль — сентябрь).
В мае Siemens анонсировала уход с российского рынка на фоне военной операции на Украине. Кроме того, в августе о прекращении работы в РФ объявила и Siemens Energy.
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