Siemens заявила о продаже финансового и лизингового бизнеса в России

«Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года», — говорится в сообщении на сайте концерна.

Четвертый квартал финансового года соответствует третьему кварталу календарного (июль — сентябрь).

В мае Siemens анонсировала уход с российского рынка на фоне военной операции на Украине. Кроме того, в августе о прекращении работы в РФ объявила и Siemens Energy.

