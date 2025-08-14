«Синема парк» и «Формула кино» подали иски к Sony на 578 миллионов

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» подала иски на общую сумму почти пятьсот семьдесят восемь миллионов рублей к ООО «Контент Клуб» — бывшему представительству Sony Pictures в России. Как сообщает корреспондент РБК из зала суда, претензии выдвинули две структуры сети: «Райзинг стар медиа» требует около ста четырех миллионов рублей, «Синема парк» — четыреста семьдесят три целых восемь десятых миллиона рублей.

Истцы заявили, что сумма отражает упущенную выгоду из-за отсутствия в российском прокате фильмов Sony Pictures с две тысячи двадцать второго по две тысячи двадцать пятый год. По их расчетам, основанным на данных мировых сборов и количестве залов сети, киносеть могла бы получить значительную выручку, если бы показы состоялись.