«Синема парк» и «Формула кино» подали иски к Sony на 578 миллионов

Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» подала иски на общую сумму почти пятьсот семьдесят восемь миллионов рублей к ООО «Контент Клуб» — бывшему представительству Sony Pictures в России. Как сообщает корреспондент РБК из зала суда, претензии выдвинули две структуры сети: «Райзинг стар медиа» требует около ста четырех миллионов рублей, «Синема парк» — четыреста семьдесят три целых восемь десятых миллиона рублей.

Истцы заявили, что сумма отражает упущенную выгоду из-за отсутствия в российском прокате фильмов Sony Pictures с две тысячи двадцать второго по две тысячи двадцать пятый год. По их расчетам, основанным на данных мировых сборов и количестве залов сети, киносеть могла бы получить значительную выручку, если бы показы состоялись.

В подтверждение своих требований представители сети указали, что за указанный период Sony Pictures выпустила в мировой прокат пятнадцать фильмов, среди которых «Мадам Паутина» (сто миллионов долларов), «Крейвен-Охотник» (шестьдесят два миллиона долларов) и «Человек-паук: Паутина вселенных» (шестьсот девяносто миллионов долларов). Они также ходатайствовали о проведении судебной экспертизы, чтобы определить, была ли возможность их показа в России и какова могла быть величина упущенной выгоды.

Ответчик с требованиями не согласен. Суд назначил рассмотрение дела на сентябрь и принял решение о проведении экспертизы для оценки возможных доходов и расходов истца в случае демонстрации фильмов Sony Pictures, передает «Радиоточка НСН».

