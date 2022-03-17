Суд отменил запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung в РФ
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда низшей инстанции о запрете продажи в России 61 модели смартфонов Samsung, сообщает ТАСС.
Как пояснили агентству в компании Hogan Lovells, которая представляет интересы производителя электроники, речь идёт о гаджетах с установленным платежным сервисом Samsung Pay.
«Мы удовлетворены решением апелляционной инстанции, а также тем, что доводы Samsung были внимательно изучены и приняты», - отметили в Hogan Lovells.
Ранее Арбитражный суд Москвы запретил продавать в России десятки моделей смартфонов Samsung в рамках дела о запрете платежного сервиса Samsung Pay.
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