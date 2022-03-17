Суд отменил запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung в РФ

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда низшей инстанции о запрете продажи в России 61 модели смартфонов Samsung, сообщает ТАСС.

Samsung приостановила поставки телефонов и чипов в Россию

Как пояснили агентству в компании Hogan Lovells, которая представляет интересы производителя электроники, речь идёт о гаджетах с установленным платежным сервисом Samsung Pay.

«Мы удовлетворены решением апелляционной инстанции, а также тем, что доводы Samsung были внимательно изучены и приняты», - отметили в Hogan Lovells.

Ранее Арбитражный суд Москвы запретил продавать в России десятки моделей смартфонов Samsung в рамках дела о запрете платежного сервиса Samsung Pay.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: samsung.com
ТЕГИ:ЗапретАпелляцияСудСмартфоныSamsung
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры