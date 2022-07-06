Страховать нечего: Связанные с бизнесом страховщики уходят с рынка
Страховые фирмы, аффилированные с бизнесом, будут закрываться или перепродавать лицензии, сказал НСН эксперт Максим Пичугин.
В России работает много страховых фирм, аффилированных с компаниями, потому они будут потихоньку закрываться или перепродавать лицензии, заявил гендиректор «Cherehapa Страхование» Максим Пичугин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее СМИ сообщили, что к 2025 году на фоне нерентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований с рынка могут массово уйти в основном небольшие компании. Число страховых компаний может сократиться на 20-30 фирм, а всего сейчас работают 146 организаций, занимающихся страхованием.
«Много страховых компаний аффилированы с теми или иными структурами. Возьмем, условно, страхование грузов, а с ними сейчас беда. Скорее всего страховщики, обеспечивающие услугами те или иные группы, будут потихоньку закрываться, перепродавать лицензии», - сказал Пичугин.
Компания собеседника занимается перепродажей услуг страхования для туристов. Турпоток, по его словам, сегодня не такой большой, как в предыдущие годы.
«Мы развиваем ОСАГО-ипотеку, но люди не берут кредиты под такие процентные ставки. Сейчас изучаем выходы на международные рынки. Тренд идет на Азию, в первую очередь Китай, Вьетнам, Индонезию», - пояснил Пичугин.
Ранее россиян предупредили о всплеске страхового мошенничества. Наиболее уязвимым видом страхования с точки зрения мошенничества остается автострахование.
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