Страховать нечего: Связанные с бизнесом страховщики уходят с рынка

Ранее СМИ сообщили, что к 2025 году на фоне нерентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований с рынка могут массово уйти в основном небольшие компании. Число страховых компаний может сократиться на 20-30 фирм, а всего сейчас работают 146 организаций, занимающихся страхованием.

«Много страховых компаний аффилированы с теми или иными структурами. Возьмем, условно, страхование грузов, а с ними сейчас беда. Скорее всего страховщики, обеспечивающие услугами те или иные группы, будут потихоньку закрываться, перепродавать лицензии», - сказал Пичугин.

Компания собеседника занимается перепродажей услуг страхования для туристов. Турпоток, по его словам, сегодня не такой большой, как в предыдущие годы.

«Мы развиваем ОСАГО-ипотеку, но люди не берут кредиты под такие процентные ставки. Сейчас изучаем выходы на международные рынки. Тренд идет на Азию, в первую очередь Китай, Вьетнам, Индонезию», - пояснил Пичугин.

Ранее россиян предупредили о всплеске страхового мошенничества. Наиболее уязвимым видом страхования с точки зрения мошенничества остается автострахование.

