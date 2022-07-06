Эксперты предрекли уход из РФ трети страховых компаний к 2025 году

В беседе с изданием они заявили, что к 2025 году треть страховщиков, в основном из числа небольших компаний, могут закрыться из-за низкой рентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований.

Управляющий директор по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин, а также замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова, считают, что в ближайшие два-три рынок покинут до 30 компаний.

По данным «Коммерсанта», в настоящее время в России работают 146 лицензированных страховщиков. Глава компании «Союз страховые брокеры» Олег Ханин не исключил, что к 2025 году в стране останется около ста страховщиков.

Ранее результаты опроса показали, что 16% автовладельцев рассматривают возможность покупки полиса КАСКО для защиты своей машины, а 22% респондентов готовы страховать дома и квартиры.