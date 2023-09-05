Столичные рестораторы заявили о нехватке поваров и барменов

Рестораторы Москвы пожаловались на нехватку поваров, барменов и сотрудников клининга на фоне ослабления рубля и снижения интереса к работе в сфере общепита. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей рынка.

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Нехватка сотрудников в отрасли достигает 20-30%, указывает RT. Как отметил омбудсмен ресторанного бизнеса Сергей Миронов, подобного «вакуума» не было никогда. Больше половины работников общепита России — трудовые мигранты, и на фоне роста курса валют им стало невыгодно работать в РФ.

Эксперты считают, что на нехватку кадров также повлияли конкуренция за персонал общепита и других отраслей, низкая оплата труда, отток сотрудников после частичной мобилизации в сентябре прошлого года. По мнению специалистов, нехватка работников вскоре может отразиться и на клиентах: гости начнут есть и заказывать курсами, ожидание горячего в субботу вечером вырастет до 45 минут.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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