Стоимость биткоина выросла до исторического максимума

Цена на биткоин обновила исторический максимум, сообщает РИА Новости.

Криптовалюта впервые стоит 21 тысячу долларов. На долю биткоина приходится около 64,2 процента всего глобального рынка криптовалют.

Сегодня биткоин - самая популярная из всех криптовалют.

Цена биткоина впервые с 2018 года превысила 17 тысяч долларов

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН оценил шансы криптовалюты Gram составить конкуренцию биткоину

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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