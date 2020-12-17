Стоимость биткоина выросла до исторического максимума
17 декабря 202002:30
Цена на биткоин обновила исторический максимум, сообщает РИА Новости.
Криптовалюта впервые стоит 21 тысячу долларов. На долю биткоина приходится около 64,2 процента всего глобального рынка криптовалют.
Сегодня биткоин - самая популярная из всех криптовалют.
Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН оценил шансы криптовалюты Gram составить конкуренцию биткоину
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru