Стоимость биткоина превысила $67 тысяч

Это произошло впервые с ноября 2021 года. Криптовалюта в ходе торгов показала рост на 7 процентов.

Биткоин демонстрирует рост со второй половины января, при этом выбираться из затяжного падения он начал осенью 2023 года.

Ранее основатель проекта Smart Blockchain Алекс Райнхардт заявил, что в ближайшие недели стоимость биткоина побьет исторический рекорд и достигнет $70 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

