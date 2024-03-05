Стоимость биткоина превысила $67 тысяч

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч, сообщает «РЕН ТВ».

Стоимость биткоина упала ниже $40 тысяч

Это произошло впервые с ноября 2021 года. Криптовалюта в ходе торгов показала рост на 7 процентов.

Биткоин демонстрирует рост со второй половины января, при этом выбираться из затяжного падения он начал осенью 2023 года.

Ранее основатель проекта Smart Blockchain Алекс Райнхардт заявил, что в ближайшие недели стоимость биткоина побьет исторический рекорд и достигнет $70 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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