Стоимость биткоина превысила $67 тысяч
5 марта 202401:02
Стоимость биткоина превысила $67 тысяч, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло впервые с ноября 2021 года. Криптовалюта в ходе торгов показала рост на 7 процентов.
Биткоин демонстрирует рост со второй половины января, при этом выбираться из затяжного падения он начал осенью 2023 года.
Ранее основатель проекта Smart Blockchain Алекс Райнхардт заявил, что в ближайшие недели стоимость биткоина побьет исторический рекорд и достигнет $70 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru