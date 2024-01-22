Стоимость биткоина упала ниже $40 тысяч

По состоянию на 22:26 мск стоимость биткоина составляла $39,859 тысячи. За день главная криптовалюта подешевела на 4,34%.

В последний раз биткоин опускался ниже $40 тысяч 3 декабря прошлого года.

В начале января стоимость биткоина поднималась выше $48 тысяч впервые с 27 декабря 2021 года, напоминает «Радиоточка НСН».

