Стоимость биткоина упала ниже $40 тысяч
22 января 202422:58
Стоимость биткоина в ходе биржевых торгов 22 января опустилась ниже $40 тысяч долларов, свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По состоянию на 22:26 мск стоимость биткоина составляла $39,859 тысячи. За день главная криптовалюта подешевела на 4,34%.
В последний раз биткоин опускался ниже $40 тысяч 3 декабря прошлого года.
В начале января стоимость биткоина поднималась выше $48 тысяч впервые с 27 декабря 2021 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru