Криптоэксперт спрогнозировал скорый рост биткоина до $70 тысяч

Эксперт напомнил, что исторический максимум стоимости биткоина зафиксирован 9 ноября 2021 года. Тогда цена главной криптовалюты вплотную подошла к отметке $70 тысяч.

«Можно предположить, что уже в ближайшие недели биткоин может обновить исторический максимум и достигнуть $70 тысяч», - цитирует Райнхарда «Газета.Ru».

При этом он допустил скорое наступление коррекции. Резкий рост биткоина эксперт объяснил страхом упущенный выгоды у инвесторов.

Стоимость биткоина на торгах 4 марта превысила $66 тысяч. С начала года криптовалюта подорожала на 40%, напоминает «Радиоточка НСН».

