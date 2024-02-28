Стоимость биткоина превысила $58 тысяч впервые с ноября 2021 года

Стоимость биткоина превысила $58 тысяч, такие показатели зафиксированы впервые с 25 ноября 2021 года, следует из данных площадки Coindesk.

Стоимость биткоина впервые с 1 декабря 2021 года превысила 57 тысяч долларов

Отмечается, что криптовалюта подорожала на 3,7%, до $58,4 тысячи. При этом биткоин продолжает рост.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал, что восходящий тренд по биткоину остается сильным. По мнению эксперта, к 17 марта стоимость криптовалюты может достигнуть $63,5 тысячи.

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ФОТО: РИА Новости
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