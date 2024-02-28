Стоимость биткоина превысила $58 тысяч впервые с ноября 2021 года
28 февраля 202411:18
Стоимость биткоина превысила $58 тысяч, такие показатели зафиксированы впервые с 25 ноября 2021 года, следует из данных площадки Coindesk.
Отмечается, что криптовалюта подорожала на 3,7%, до $58,4 тысячи. При этом биткоин продолжает рост.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT рассказал, что восходящий тренд по биткоину остается сильным. По мнению эксперта, к 17 марта стоимость криптовалюты может достигнуть $63,5 тысячи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость биткоина превысила $58 тысяч впервые с ноября 2021 года
- Певица Адель уйдет со сцены из-за проблем со здоровьем
- Миссия ООН начала выводить контингент из ДР Конго
- СМИ: Игрок сборной Марокко Шеддира отказался от перехода в «Спартак»
- В Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова
- Украинскому агенту Кривицкому дали 11,5 года колонии за шпионаж
- Медведев назвал Макрона «мелкотравчатым наследником Бонапарта»
- Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков
- Потери армии Израиля в секторе Газа превысили 580 человек
- Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов Китая
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru