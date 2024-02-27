Стоимость биткоина впервые с 1 декабря 2021 года превысила 57 тысяч долларов

По состоянию на 15:33 мск 27 февраля криптовалюта подорожала на 11,6% - до 57 289 долларов. Через несколько минут курс биткоина вырос до 57 414 тысяч долларов.

Максимальная стоимость биткоина была зафиксирована в ноябре 2021 года. Тогда цена одной единицы криптовалюты достигла отметки в 67 549,14 долларов.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал «Радиоточке НСН», что в 2024 году биткоин пробьет отметку в 90 тысяч долларов.

