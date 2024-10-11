«Ветераны России» предложили Стивену Сигалу пойти добровольцем на СВО
Готовность спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям России и США Стивена Сигала защищать российские интересы является мощным символом верности и патриотизма. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель общероссийского движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
В своём письме актёру она написал, что организация готова оказать ему всестороннюю поддержку в случае окончательного решения принять участие в специальной военной операции (СВО) на стороне России.
«Ветераны России» готовы оказать информационную и организационную помощь для вступления в одно из добровольческих формирований Вооружённых сил РФ, участвующих в СВО», - говорится в документе.
Ранее Сигал в своём фильме «Во имя справедливости» заявил, что в начале СВО написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил готовность умереть за российского лидера и за РФ, сообщает RT.
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