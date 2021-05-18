Стало известно, зачем покупать доллары, невзирая на курс

По его словам, из-за того, что волатильность на валютном рынке в последнее время снижена, это не поможет получить серьезную выгоду. Бабин советует планомерно вкладываться в инвалюту по мере появления накоплений, чтобы защитить долгосрочные сбережения.

Курс доллара составит 60 рублей через несколько лет, сообщил «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Эксперт объяснил это цикличностью соотношения валют России и США. Он отметил, что с 2003 года по 2008 рубль укрепился к доллару на 25%.

