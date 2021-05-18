Стало известно, зачем покупать доллары, невзирая на курс

С учетом того, что суммы, отложенные на летний отдых, как правило, невелики, а границы по-прежнему закрыты, вряд ли стоит обращать внимание на курс иностранных валют, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина.

Эксперты сообщили, чем можно заменить доллар

По его словам, из-за того, что волатильность на валютном рынке в последнее время снижена, это не поможет получить серьезную выгоду. Бабин советует планомерно вкладываться в инвалюту по мере появления накоплений, чтобы защитить долгосрочные сбережения.

Курс доллара составит 60 рублей через несколько лет, сообщил «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Эксперт объяснил это цикличностью соотношения валют России и США. Он отметил, что с 2003 года по 2008 рубль укрепился к доллару на 25%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВалютаДоллары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры