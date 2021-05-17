Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей

Аналитик добавил, что российская валюта восстанавливается медленнее, чем падает, пишет Газета.ру. Он подчеркнул, что рубль редко полностью возвращается к прежним показателям. Эксперт отметил, что курс евро может стабилизироваться на уровне 80-95 рублей.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, что доллар может упасть до 50 рублей, если Россия улучшит отношения с Западом и выйдет из-под угрозы санкций, сообщал телеканал РЕН ТВ.

