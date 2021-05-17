Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей

Курс доллара составит 60 рублей через несколько лет, сообщил «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Эксперт объяснил это цикличностью соотношения валют России и США. Он отметил, что с 2003 года по 2008 рубль укрепился к доллару на 25%. Если брать за максимум 2020 год, когда американская валюта составила 80 рублей, то возвращение к отметке в 60 рублей можно ждать в ближайшие годы, рассказал Купцикевич.

Финансист назвал способ заработать на падении курса рубля

Аналитик добавил, что российская валюта восстанавливается медленнее, чем падает, пишет Газета.ру. Он подчеркнул, что рубль редко полностью возвращается к прежним показателям. Эксперт отметил, что курс евро может стабилизироваться на уровне 80-95 рублей.

Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, что доллар может упасть до 50 рублей, если Россия улучшит отношения с Западом и выйдет из-под угрозы санкций, сообщал телеканал РЕН ТВ.

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ФОТО: pixabay.com
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