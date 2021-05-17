Эксперты сообщили, чем можно заменить доллар
На протяжении нескольких лет доллар и евро растут очень слабо, а валютные депозиты почти не приносят доход.
Как сообщает «Прайм» со ссылкой на финансистов, вместо вложений в одну валюту стоит отдать предпочтение валютному портфелю и совершать операции пару раз в год. В это случае выгода будет ощутимой. Как считает инвестиционный стратег «Алор брокер» Павел Веревкин, время для спекуляций с валютой не самое подходящее, так как Центробанк РФ ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе.
По словам экспертов, на фондовом рынке есть интересные предложения, например, ИИС и ПИФы крупных управляющих компаний.
Долларовая инфляция может преподнести россиянам сюрпризы: она съедает часть дохода независимо от укрепления или ослабления рубля. Об этом рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм».
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