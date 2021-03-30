Производители предупредили о подорожании молока в РФ на 10-15%
Стоимость молока в России может вырасти на 10-15% из-за нового экосбора, предупреждают представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщают Известия.
Согласно Концепции расширенной ответственности производителей за утилизацию тары, компании должны с 1 января 2022 года утилизировать всю выпущенную в оборот упаковку. Предприятиям, не готовым заниматься переработкой, придется платить экосбор по двойному тарифу, отмечает РЕН ТВ.
В отрасли считают, что себестоимость молока увеличится, если сроки по введению сбора не перенесут, отмечает «Свободная пресса».
«В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10—15%», — рассказала в беседе с «Известиями» замглавы комитета столичной торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.
РСПП направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой пересмотреть решение о новом сборе, сообщает Ura.ru. Предприниматели указывают, что сейчас экосбор составляет около 1,4% от стоимости литра молока, при вступлении в силу новых правил он составит 3,5%. Производители считают, что новые нормы слишком жесткие, и нигде в мире не практикуют подобных мер, отмечает телеканал «360».
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