Стало известно, когда в России закроют магазины H&M

Розничная сеть Hennes&Mauritz (H&M) объявила, что процесс закрытия российских магазинов происходит поэтапно, сообщает РИА Новости.

СМИ: H&M выставила на продажу активы в России

В шведской компании отметили, что магазины в России будут работать до тех пор, пока не будет распродана большая часть одежды.

Ранее H&M объявила о намерении уйти с российского рынка, до этого момента точки будут реализовывать имеющийся на складах товар, распродажи проводиться не будут.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРоссияМагазиныОдежда
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