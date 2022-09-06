Стало известно, когда в России закроют магазины H&M
6 сентября 202217:43
Розничная сеть Hennes&Mauritz (H&M) объявила, что процесс закрытия российских магазинов происходит поэтапно, сообщает РИА Новости.
В шведской компании отметили, что магазины в России будут работать до тех пор, пока не будет распродана большая часть одежды.
Ранее H&M объявила о намерении уйти с российского рынка, до этого момента точки будут реализовывать имеющийся на складах товар, распродажи проводиться не будут.
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6 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru