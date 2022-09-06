Стало известно, когда в России закроют магазины H&M

В шведской компании отметили, что магазины в России будут работать до тех пор, пока не будет распродана большая часть одежды.

Ранее H&M объявила о намерении уйти с российского рынка, до этого момента точки будут реализовывать имеющийся на складах товар, распродажи проводиться не будут.