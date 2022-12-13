Стало известно, как правильно покупать доллары

По его словам, национальная валюта на фоне ограничительных мер на энергоресурсы и снижения экспортной выручки будет слабеть к доллару, вероятно, до уровня в 64-65 рублей. Для получения прибыли необходимо покупать безналичную американскую валюту. При этом наличные доллары стоит приобретать для поездок за границу.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что курс доллара и евро к Новому году не превысит 62-64 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

