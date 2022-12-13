Стало известно, как правильно покупать доллары
Россиянам необходимо помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Аяза Вильданова.
По его словам, национальная валюта на фоне ограничительных мер на энергоресурсы и снижения экспортной выручки будет слабеть к доллару, вероятно, до уровня в 64-65 рублей. Для получения прибыли необходимо покупать безналичную американскую валюту. При этом наличные доллары стоит приобретать для поездок за границу.
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что курс доллара и евро к Новому году не превысит 62-64 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- Бут рассказал, что ему предлагали грин-карту в обмен на сотрудничество
- В США предрекли захват Крыма Украиной в августе 2023 года
- В Дагестане три человека погибли в автоаварии с участием свадебного кортежа
- Зеленский сообщил, что необходимо для наступления мира на Украине
- Американский беспилотник был замечен в 100 километрах от Крыма
- В Киеве пожаловались на критическую нехватку электроэнергии
- Боррель захотел выделить 3,5 млрд евро на оружие Киеву
- Зеленский привал помочь в закупке 2 миллиардов кубометров газа
- В Москве задержан сбивший двух пешеходов и сбежавший водитель
- Боррель подтвердил, что новый пакет санкций согласовать не удалось
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru