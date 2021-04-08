Эксперт сообщил, когда нужно возвращать деньги в депозиты

По его словам, в настоящее время у банков нет потребностей в быстрых деньгах и свободных средств хватает. По этой причине финансовые учреждения предлагают низкие ставки по депозитам.

Как считает эксперт, сегодня депозиты не самый выгодный инструмент для инвестиций. «На мой взгляд, стоит дождаться средней ставки на уровне 8-9 процентов при условии, конечно, снижения инфляции», – отметил Рогачевский.

Граждане России смогут рассчитывать на хорошую пенсию в старости, лишь в том случае, если у них будет сформирована культура личного инвестирования, сообщает радио Sputnik со ссылкой на независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского.

