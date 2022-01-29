Средняя сумма снятия наличных в российских банкоматах выросла на 16%

Аналитики финансовой организации изучили обезличенные данные статистики по суммам, количеству и средним чекам операций в банкоматах «Русского стандарта» за 2021, 2020 и 2019 годы. Как выяснилось, тренд на увеличение средних сумм получения и внесения наличных отмечается в течение всего периода пандемии.

«Например, в 2020 году средняя сумма одной операции по внесению средств выросла почти на 8%, составив 9 404 рублей, тогда как в 2019 году она была 8 737 рублей. А средний чек одной операции по снятию наличных через АТМ в 2020 году увеличился почти на 15% - до 23 198 рублей против 20 220 рублей годом ранее», — уточнили в банке.

Отмечается, что в 2021 году на внесение денег в банкоматы пришлось 76% операций, на снятие — 24% (против 79 и 21 процента соответственно). При этом банк зафиксировал увеличение числа безналичных переводов. Так, клиенты в 4,5 раза чаще переводили деньги через Систему быстрых платежей (СБП), и сумма переводов выросла в 3,8 раза.

