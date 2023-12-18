Spotify официально прекратил работу в России через 9 лет после создания юрлица
18 декабря 202306:23
Единственное юридическое лицо, представляющее стриминговый музыкальный сервис Spotify в России, прекратило свою деятельность, сообщает ТАСС.
Оно было ликвидировано с 14 декабря текущего года. ООО «Спотифай» было зарегистрировано с 13 января 2014 года. 6 февраля 2023 года было подано заявление о ликвидации компании. При этом музыкальный сервис прекратил свою работу в РФ 11 апреля 2022 года.
Российские стриминги заняли место Apple Music и Spotify, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru