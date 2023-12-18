Spotify официально прекратил работу в России через 9 лет после создания юрлица

Единственное юридическое лицо, представляющее стриминговый музыкальный сервис Spotify в России, прекратило свою деятельность, сообщает ТАСС.

Ресурсы YouTube, Авито, Spotify и «Одноклассники» перестали работать

Оно было ликвидировано с 14 декабря текущего года. ООО «Спотифай» было зарегистрировано с 13 января 2014 года. 6 февраля 2023 года было подано заявление о ликвидации компании. При этом музыкальный сервис прекратил свою работу в РФ 11 апреля 2022 года.

Российские стриминги заняли место Apple Music и Spotify, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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