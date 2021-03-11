Специалист рассказала, как получить доход с кредитной карты

Как отмечает специалист, такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора. При этом Исаева напомнила, что кредит не может быть бесплатным – кто дает в долг, должен и зарабатывать на этом.

Тем временем, российские банки ужесточили правила выдачи кредитных карт и снизили их выдачу до многолетнего минимума в январе. Об этом сообщают в бюро кредитных историй «Эквифакс». Меньше трети обращений по поводу получения кредиток было удовлетворено в январе – всего 28%, сообщают в компании. По сравнению с декабрем это меньше на 45% и на 17% - с январем прошлого года, до 578 тысяч кредиток.

