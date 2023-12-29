«СПБ биржа» возобновила торги после сбоя
29 декабря 202312:02
«СПБ Биржа» возобновила торги ценными бумагами. Об этом говорится в заявлении организации.
Ранее торги на площадке были приостановлены из-за технического сбоя, напоминает RT.
«Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11:15», — указала биржа.
Организация подчеркнула, что участники торгов могут отзывать заявки, поданные ранее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США ректора университета Висконсина уволили за порно с женой на OnlyFans
- Азербайджан озвучил размер помощи Украине с начала спецоперации
- ЦИК РФ зарегистрировал представителей Харитонова и КПРФ на выборах президента
- «Ария», «Эпидемия» и «Крематорий» запустили самые успешные крауд-кампании года
- СМИ: На экс-адвоката Новикова завели уголовное дело за фейки
- Галич объяснила, почему не пришла на «голую» вечеринку Ивлеевой в «Мутабор»
- Правительство утвердило программу восстановления и развития новых регионов
- В Турции задержали членов ИГ, готовивших нападения на синагоги и церкви
- Первый канал сообщил дату премьеры нового сезона шоу «Голос»
- «СПБ биржа» возобновила торги после сбоя
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru