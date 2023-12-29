«СПБ биржа» возобновила торги после сбоя

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Организация подчеркнула, что участники торгов могут отзывать заявки, поданные ранее.

Ранее торги на площадке были приостановлены из-за технического сбоя, напоминает RT .

«СПБ Биржа» возобновила торги ценными бумагами. Об этом говорится в заявлении организации.

Участие в городских торгах в Москве открывает для предпринимателей широкие возможности

Новости Москвы Специальный выпуск Участие в городских торгах в Москве открывает для предпринимателей широкие возможности

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