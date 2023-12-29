«СПБ Биржа» приостановила торги ценными бумагами
«СПБ биржа» приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя. Об этом говорится в сообщении площадки.
«ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами», — указано в заявлении.
Причины технического сбоя устанавливаются. Биржа пообещала дополнительно сообщить о возобновлении торгов, пишет RT.
Ранее сообщалось, что «СПБ Биржа» подала заявление о банкротстве. Однако позже представитель площадки опроверг эту информацию, отметив, что финансовое состояние биржи устойчиво, напоминает «Свободная пресса». Организация заявила о намерении обратиться в полицию из-за инцидента с банкротством.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru