«СПБ Биржа» приостановила торги ценными бумагами

«СПБ биржа» приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя. Об этом говорится в сообщении площадки.

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«ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами», — указано в заявлении.

Причины технического сбоя устанавливаются. Биржа пообещала дополнительно сообщить о возобновлении торгов, пишет RT.

Ранее сообщалось, что «СПБ Биржа» подала заявление о банкротстве. Однако позже представитель площадки опроверг эту информацию, отметив, что финансовое состояние биржи устойчиво, напоминает «Свободная пресса». Организация заявила о намерении обратиться в полицию из-за инцидента с банкротством.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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