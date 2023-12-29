«СПБ Биржа» приостановила торги ценными бумагами

«ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами», — указано в заявлении.

Причины технического сбоя устанавливаются. Биржа пообещала дополнительно сообщить о возобновлении торгов, пишет RT.

Ранее сообщалось, что «СПБ Биржа» подала заявление о банкротстве. Однако позже представитель площадки опроверг эту информацию, отметив, что финансовое состояние биржи устойчиво, напоминает «Свободная пресса». Организация заявила о намерении обратиться в полицию из-за инцидента с банкротством.

