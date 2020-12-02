Составлен список валют, которые выгоднее доллара
Рубль продолжает снижаться к доллару, тогда как некоторые валюты показали заметный рост к российской валюте, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина.
Он не советует переводить доллары в рубли или другую валюту, если на это нет веских оснований. Лидером среди 36 ключевых валют мира в текущем году стала шведская крона, которая выросла с начала года более чем на 9% к доллару.
В ноябре подорожал китайский юань. Рост к доллару почти на 2%, а с начала года – на 6%.
На дальнем горизонте доллар имеет шансы на укрепление, тогда как рубль переоценен к нефти. Бабин не советует переводить долларовые накопления в рубли или другие валюты.
Как сообщалось, доллар в 2021 году может упасть на 20%.
Американская валюта может ослабнуть на фоне успехов разработчиков вакцин от коронавируса и как следствие - восстановления мировой экономики. Если прогноз оправдается, это будет рекордное падение американского доллара с 1985 года, когда индекс DXY, отслеживающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, за год упал на 18,5%.
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