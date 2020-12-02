Составлен список валют, которые выгоднее доллара

В ноябре подорожал китайский юань. Рост к доллару почти на 2%, а с начала года – на 6%.

На дальнем горизонте доллар имеет шансы на укрепление, тогда как рубль переоценен к нефти. Бабин не советует переводить долларовые накопления в рубли или другие валюты.

Как сообщалось, доллар в 2021 году может упасть на 20%.

Американская валюта может ослабнуть на фоне успехов разработчиков вакцин от коронавируса и как следствие - восстановления мировой экономики. Если прогноз оправдается, это будет рекордное падение американского доллара с 1985 года, когда индекс DXY, отслеживающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, за год упал на 18,5%.

