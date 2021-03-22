Составлен список регионов с самыми высокими отраслевыми зарплатами
Стал известен уровень самых высоких отраслевых зарплат в России, сообщает РИА Новости.
Больше всего зарабатывают нефтяники, работающие на Сахалине. В среднем они получают за свой труд около 380 тысяч рублей в месяц. На втором месте - работники сферы финансов из Москвы (около 187 тысяч рублей). Замыкают тройку представители добывающей отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (170 тысяч).
Самая низкая отраслевая зарплата зафиксирована в Мордовии. 38 тысяч рублей платят работникам сферы машиностроения.
Напомним, глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию населения работать за 15 тысяч рублей в месяц.
«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — заявил Сотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru