Составлен список регионов с самыми высокими отраслевыми зарплатами

Больше всего зарабатывают нефтяники, работающие на Сахалине. В среднем они получают за свой труд около 380 тысяч рублей в месяц. На втором месте - работники сферы финансов из Москвы (около 187 тысяч рублей). Замыкают тройку представители добывающей отрасли из Ямало-Ненецкого автономного округа (170 тысяч).

Самая низкая отраслевая зарплата зафиксирована в Мордовии. 38 тысяч рублей платят работникам сферы машиностроения.

Напомним, глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию населения работать за 15 тысяч рублей в месяц.

«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — заявил Сотников.

