Чиновника удивил отказ россиян работать за 15 тысяч рублей

Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию населения работать за 15 тысяч рублей в месяц, передает ТК 360.

«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — заявил Сотников.

Сотников также посетовал, что население уезжает из региона работать в Москву, где им платят по 40 тысяч рублей, но выразил надежду, что они вернутся в регион.



