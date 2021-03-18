Чиновника удивил отказ россиян работать за 15 тысяч рублей
18 марта 202109:35
Глава управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию населения работать за 15 тысяч рублей в месяц, передает ТК 360.
«Предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — заявил Сотников.
Сотников также посетовал, что население уезжает из региона работать в Москву, где им платят по 40 тысяч рублей, но выразил надежду, что они вернутся в регион.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru