Составлен список регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес
Среди регионов России с наибольшим числом работников, вовлеченным в малый бизнес, лидируют Калининградская область и Хабаровский край с долей в 23,8%, сообщает РИА Новости.
В Санкт-Петербурге, Новосибирской, Нижегородской областях и Москве этот показатель составляет 20%. При этом на московских предприятиях зафиксирован самый высокий оборот - 14,6 трлн руб. В регионах с развитой добывающей промышленностью показатель занятости ниже из-за высоких зарплат на предприятиях.
В 14 регионах страны доля занятости населения варьируется в пределах 5-10%, в 6 субъектах - не превышает 5%.
Как отмечают эксперты, в 2020 году наблюдалась тенденция к снижению численности занятых в малом и среднем бизнесе. В целом по стране она снизилась на 4%, сокращение зафиксировано в 69 регионах, причем в некоторых довольно существенное.
Каждая десятая компания (9,7%) в России готовится к закрытию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
В начале года у трети опрошенных предпринимателей (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% сохранился на уровне прошлого года. Еще 19,1% респондентов сообщили о постепенном восстановлении после 2020 года, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
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