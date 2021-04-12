Составлен список регионов с наибольшей вовлеченностью населения в малый бизнес

В Санкт-Петербурге, Новосибирской, Нижегородской областях и Москве этот показатель составляет 20%. При этом на московских предприятиях зафиксирован самый высокий оборот - 14,6 трлн руб. В регионах с развитой добывающей промышленностью показатель занятости ниже из-за высоких зарплат на предприятиях.

В 14 регионах страны доля занятости населения варьируется в пределах 5-10%, в 6 субъектах - не превышает 5%.

Как отмечают эксперты, в 2020 году наблюдалась тенденция к снижению численности занятых в малом и среднем бизнесе. В целом по стране она снизилась на 4%, сокращение зафиксировано в 69 регионах, причем в некоторых довольно существенное.

Каждая десятая компания (9,7%) в России готовится к закрытию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

В начале года у трети опрошенных предпринимателей (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% сохранился на уровне прошлого года. Еще 19,1% респондентов сообщили о постепенном восстановлении после 2020 года, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

