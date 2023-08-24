«Известия»: Российские перевозчики предложили зафиксировать цены на дизель

Как отметил Матягин, за неделю дизельное топливо на ряде автозаправочных станций в Центральной и Южной России подорожало на 10%, до почти 68–70 рублей за литр. На ситуацию повлиял резкий рост стоимости горючего в опте и отмена скидок АЗС для автомобилистов.

Для сохранения рентабельности работы транспортных компаний при текущей цене на перевозки необходимо зафиксировать стоимость дизеля на уровне ниже 60 рублей, иначе стоимость логистики груза вырастет, что «увеличит конечную стоимость товара для потребителя».

Эксперты на рынке соглашаются, что госрегулирование цен на топливо в опте и рознице целесообразно и сдержит темпы роста инфляции. При фиксации цены ниже 60 рублей за литр нефтяникам станет выгоднее поставлять топливо на внешние рынки, в этом случае возможно активное наращивание экспорта нефтепродуктов. Аналитики считают, что при ограничении цен необходимо будет ввести дополнительные ограничительные меры по экспорту.

Накануне стоимость дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составила около 66,4 тысячи рублей за тонну, напоминает Свободная пресса.

