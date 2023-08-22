«Нагрузка возросла»: Нехватку топлива на заправках связали с отпусками и СВО

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН заявил, что ситуация нормализуется в ближайший месяц. 

Нехватка топлива на заправках в южных регионах связана с возросшей нагрузкой на железнодорожную инфраструктуру на фоне сезона отпусков и СВО, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с НСН.

Накануне стало известно, что Крым, Краснодарский край и другие южные регионы России столкнулись с дефицитом топлива, на заправках не хватает бензина и дизеля. Сигналы о проблемах пришли также из Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской областей. Баженов отметил, что речь идет о локальных сложностях и перебоях.

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«Нельзя то, что происходит, называть дефицитом. Дефицит – это системная проблема, а здесь уместнее говорить о неких перебоях в поставках, есть локальные проблемы и сложности. Сейчас процесс доставки топлива сильно затянут, инфраструктура железнодорожная одна, а нагрузка на нее очень сильно возросла, особенно в южном направлении – сезон отпусков, доставки в зону СВО. Это процесс адаптации, нужно время», - объяснил он.

По его словам, запасы в регионах есть, а проблему с поставками планируется решить в ближайший месяц.

«Сложности с поставками есть, но запасы в регионах имеются, никаких дефицитов нет. Уже были направлены в РЖД рекомендации от правительства, чтобы поставку топлива возвести в безоговорочный приоритет. Думаю, что в ближайший месяц ситуация нормализуется», - заметил он.

Еще одним фактором он назвал временный уход с рынка небольших операторов, которым невыгодно заниматься продажей топлива.

«Также некоторые небольшие операторы могли отказаться от реализации топлива, так как экономика минусовая в отрасли. Я допускаю, что такие случаи есть, когда операторы решили заморозить активы и переждать. Поэтому локальное отсутствие топлива на каких-то заправках допустимо», - заключил собеседник НСН.

Цены на бензин начнут снижаться в октябре, если не будут приняты меры, расширяющие предложения нефтепродуктов на бирже. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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