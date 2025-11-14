Будет нелегко: Зачем Armani и другим ушедшим брендам товарные знаки в РФ
В первую очередь ушедшие компании хотят защитить свой товарный знак, чтобы кто-то не зарегистрировал похожий, и Роспатент пока защищает их права, заявил НСН Сергей Зуйков.
Патентный поверенный Сергей Зуйков рассказал НСН, что ушедшие западные компании могут продлевать свои товарные знаки в России с расчетом на возвращение, а также для того, чтобы не потерять их.
С 2024 года более 300 иностранных компаний из тысячи ушедших из России столкнулись с риском потерять права на товарные знаки в России, пишет РБК. Как сообщает Bloomberg, в их числе Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon. При этом большинство ушедших компаний продлевают действие своих товарных знаков в РФ - Роспатент получил 15,5 тысяч таких заявок. Зуйков пояснил, зачем иностранные бренды это делают.
«В первую очередь они это делают, чтобы кто-то другой эти знаки не зарегистрировал. Однако, думаю, что зарегистрировать Giorgio Armani, даже если у них не будет регистрации, не так-то и легко. Мне кажется, Роспатент будет отказывать. Но все-таки есть и какие-то планы на возвращение. Нужно разделять продление товарных знаков и регистрацию нового товарного знака заново в несколько измененном виде. Вторая процедура делается для того, чтобы старый товарный знак не аннулировали в связи с неиспользованием. Когда компании нет на рынке более трех лет, потенциально есть угроза потерять товарный знак. Соответственно, аннулирование товарного знака не приводит к автоматической регистрации сходного товарного знака на другое лицо, так как у него все-таки есть определенная известность потребителю. На практике Россия в лице Роспатента пока что защищает права иностранных компаний, даже ушедших», - отметил он.
Большинству зарубежных ушедших компаний Роспатент одобряет продление товарного знака. Однако условия ужесточились, и, например, автомобильная марка Renault SA получила отказ. Зуйков подчеркнул, что, скорее всего, для этого были особые причины.
«Я думаю, что там есть какие-то более конкретные причины, чем уход из России. Из того, что я читал про все отказы, которые получает иностранная компания, это какие-то конкретные знаки, какие-то модели этих знаков. И есть сходные знаки, которые препятствуют регистрации. То есть это не перерегистрация знака Renault», - подытожил он.
Ранее французская компания Christian Dior, ушедшая из России, зарегистрировала свой товарный знак в РФ до 2034 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
