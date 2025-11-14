Патентный поверенный Сергей Зуйков рассказал НСН, что ушедшие западные компании могут продлевать свои товарные знаки в России с расчетом на возвращение, а также для того, чтобы не потерять их.

С 2024 года более 300 иностранных компаний из тысячи ушедших из России столкнулись с риском потерять права на товарные знаки в России, пишет РБК. Как сообщает Bloomberg, в их числе Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon. При этом большинство ушедших компаний продлевают действие своих товарных знаков в РФ - Роспатент получил 15,5 тысяч таких заявок. Зуйков пояснил, зачем иностранные бренды это делают.