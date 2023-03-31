Сочи обошел Нью-Йорк и Лондон по стоимости элитного жилья
Сочи вошел в первую тройку городов с самым дорогим элитным жильем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании NF Group.
Консалтинговая организация составила свой список, основываясь на аналитическом отчете о благосостоянии The Wealth Report 2023. Исследование показывает, сколько квадратных метров элитной недвижимости можно купить на наиболее популярных мировых рынках за $1 млн.
Так, в Сочи за эту сумму можно купить лишь 29 кв. м. элитной недвижимости. Российский курорт уступает Монако и Гонконгу. При этом Сочи обошел по ценам на элитное жилье Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон и Дубай.
Отмечается, что Москва занимает 12-ю строчку в рейтинге: в столице за $1 млн можно купить около 46 квадратных метров жилья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru