Сочи обошел Нью-Йорк и Лондон по стоимости элитного жилья

Консалтинговая организация составила свой список, основываясь на аналитическом отчете о благосостоянии The Wealth Report 2023. Исследование показывает, сколько квадратных метров элитной недвижимости можно купить на наиболее популярных мировых рынках за $1 млн.

Так, в Сочи за эту сумму можно купить лишь 29 кв. м. элитной недвижимости. Российский курорт уступает Монако и Гонконгу. При этом Сочи обошел по ценам на элитное жилье Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лондон и Дубай.

Отмечается, что Москва занимает 12-ю строчку в рейтинге: в столице за $1 млн можно купить около 46 квадратных метров жилья.

