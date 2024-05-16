Собянин сделает участие бизнеса в благоустройстве Москвы привлекательным

В Москве создадут комплексную систему сезонного оформления города. Одна из ключевых ролей в этом отведут столичному бизнесу, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в ближайшие годы планируется благоустроить 3,5 тысяч улиц. Власти работают над тем, чтобы сезонное оформление города было комплексным. Одну из главных ролей будет отдана бизнесу – власти запустят четыре программы поддержки, чтобы сделать его участие в благоустройстве привлекательнее.

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Для предпринимателей предусмотрят гранты в размере до 3 миллионов рублей за использование инноваций. Эти средства позволят компенсировать расходы на оформление нежилых объектов и ускорят сезонное оформление города. По словам Собянина, первые участники-предприниматели получат до 2 миллионов рублей.

Также будет организован конкурс на лучшие дизайнерские проекты для оформления городского пространства. Премия составит от 1 миллиона до 3 миллионов рублей. Отдельный конкурс организуют на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве территории у станции «Университет дружбы народов».



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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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