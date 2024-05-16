Собянин сделает участие бизнеса в благоустройстве Москвы привлекательным
В Москве создадут комплексную систему сезонного оформления города. Одна из ключевых ролей в этом отведут столичному бизнесу, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ближайшие годы планируется благоустроить 3,5 тысяч улиц. Власти работают над тем, чтобы сезонное оформление города было комплексным. Одну из главных ролей будет отдана бизнесу – власти запустят четыре программы поддержки, чтобы сделать его участие в благоустройстве привлекательнее.
Для предпринимателей предусмотрят гранты в размере до 3 миллионов рублей за использование инноваций. Эти средства позволят компенсировать расходы на оформление нежилых объектов и ускорят сезонное оформление города. По словам Собянина, первые участники-предприниматели получат до 2 миллионов рублей.
Также будет организован конкурс на лучшие дизайнерские проекты для оформления городского пространства. Премия составит от 1 миллиона до 3 миллионов рублей. Отдельный конкурс организуют на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса.
Ранее Собянин рассказал о благоустройстве территории у станции «Университет дружбы народов».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны России: ПВО сбили украинских дрон над Белгородской областью
- Собянин сделает участие бизнеса в благоустройстве Москвы привлекательным
- Российские войска уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров
- «Комфортное соседство»: Биолог о правильном содержании кошки и собаки
- В Приморье создали первую в мире зону для сохранения дальневосточных леопардов
- Литературнуая премия имени Даниила Гранина появится в России
- Путин: В 2023 году Россию посетили 477 тысяч китайских туристов
- Аэропорт Ставрополя вернулся к работе в штатном режиме
- В «Яндексе» перечислили важнейшие навыки молодых IT-специалистов
- Дюмин не сдержал слез во время прощальной речи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru